Traffico Roma del 30-11-2022 ore 19 | 00

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 30 novembre 2022) LuceverdeBuonasera e ben trovati dalla redazione ancora difficoltà sul raccordo si procede in coda in carreggiata esterna tra Laurentina e Tor Bella Monaca da stamane Infatti all’altezza di Tor Bella Monaca si transita sulle corsie centrale e di sorpasso a causa di un incidente in interna code a tratti tra la Bufalotta e la Tuscolana code e rallentamenti anche sul tratto Urbano della A24 dalla tangenziale a mettere sulla tangenziale si procede in fila verso San Giovanni da Corso Francia alla Salariarallentato in direzione Olimpico tra Batteria Nomentana e la Salaria per incidenteincolonnato sulla Pontina tra Castelno e tu metti in direzione di quest’ultima Per consentire i rilievi In seguito a incidente via Coronelli è chiusa all’altezza di piazza Tolomeo rallentamenti per incidente in ...