Può esistere una Juve senza gli Agnelli? Chiacchiere con un parente

(Di mercoledì 30 novembre 2022) "Fare il presidente dellantus va bene per cinque anni, come fece suo padre, ma a farlo a vita diventi un Lotito qualsiasi". E’ severo, quasi sprezzante, l’azionista Exor, l’che... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Il Riformista

... le battaglie, anche se in maniera non pubblica, non hanno mai cessato di. Tra ...(del management che afferma di non poter fare se il socio non dice...e dall'altra parte il socio non...... vi sono la ricerca di base e le sue applicazioni, la creativita scientifica, la figura di Alexander Grothendieck come esempio del tipo di relazione che puotra studi scientifici, ... Il centrodestra dei diritti Può esistere