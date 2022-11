La bugia sulla laurea e lo schianto in auto | il dolore del papà di Riccardo | “Non caricate i vostri figli di troppe aspettative”

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Ildel ragazzo morto indopo la“Era tutto pronto per la festa di”: a parlare è Stefano Faggin, ildello studente 26enne morto in un incidente d’nella notte tra lunedì 28 e martedì 29 novembre all’indomani della discussione della sua tesi diin Scienze infermieristiche all’università di Padova. O almeno questo è quello che credevano i suoi familiari dal momento che la facoltà ha smentito che il ragazzo dovessersi. Ildel ragazzo rivela al Corriere della Sera che per l’occasione era pronto il “vestito nuovo, le bomboniere, il ristorante, i fiocchi rossi in giardino” e anche un “regalo”, ovvero “i soldi, per un viaggio in Giappone che non ...

La bugia sulla laurea e la morte in auto, il papà: «Riccardo si è sentito in trappola e io non l'ho capito» Tragedia la notte scorsa in provincia di Padova: a causa di un incidente stradale è morto un giovane di 26 anni. E' successo appena dopo la mezzanotte, in Via Romana Aponense, incrocio… Leggi ...Riccardo Faggin, 26 anni, si è schiantato contro un albero alla vigilia della discussione della tesi su cui aveva mentito. Il padre: «Mi sento di dire ai genitori: non caricate i vostri figli di tropp ...