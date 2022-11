I duellanti del Pd

Leggi su panorama

(Di mercoledì 30 novembre 2022) In vista del voto, il prossimo 19 febbraio, per decidere chi guiderà il Partito democratico (o quel che ne resta), il clima è da rissa in un saloon. Per ostacolare l’ascesa del governatore emiliano Stefano Bonaccini, ed evitare di farsi rottamare, la sinistra-sinistra si è «inventata» la candidata Elly Schlein. Così il caos regna sovrano e arrivare uniti alla meta sarà quasi impossibile. «L’uomo da battere è il Bruce Willis di Campogalliano». Con la definizione pop Matteo Renzi ha ottenuto tre risultati: fotografare il machismo californian-modenese di Stefano Bonaccini con gli occhiali a goccia, la pelata Armageddon e gli stivali tex-mex; intestarselo come centravanti di sfondamento del riformismo al ragù; far impazzire i colonnelli dem, che ora considerano il governatore dell’Emilia-Romagna più o meno come Attila mandato dal nemico a conquistare il Nazareno per rottamarli. Stiamo ...