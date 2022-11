Goldman Sachs sposta i suoi trader a Milano

Secondo quanto riportato da Bloombergstarebbe spostando a Milano parte del desk londinese di trading sugli swap in euro. Il trasferimento dovrebbe avvenire all'inizio del prossimo anno e comporterebbe da parte di...E' stato collocato sul mercato grazie aInternational. Il prezzo esitato è stato di 99,577 centesimi, a fronte di una cedola fissa annua del 3,375%. Pertanto, il rendimento offerto ...In virtù anche dei vantaggi fiscali per i residenti all’estero, la società ha deciso di puntare sul capoluogo lombardo seguendo l’esempio di altri colossi mondiali della finanza Storicamente siamo abi ...(Teleborsa) - Secondo quanto riportato da Bloomberg Goldman Sachs starebbe spostando a Milano parte del desk londinese di trading sugli swap in euro. Il trasferimento dovrebbe avvenire all'inizio del.