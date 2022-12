Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL presenta Challenger Cup

(Di martedì 29 novembre 2022) Konami Digital Entertainment B.V. (KONAMI) annuncia una nuova competizione paneuropea per il gioco di carte digitale Yu-Gi-Oh!. Partecipando alla nuovaCup potrete sfidare i migliorilanti della community Yu-Gi-Oh!. LaCup inizierà a dicembre. LaCup sarà caratterizzata da tornei gestiti da alcuni tra i più famosi content creator europei di Yu-Gi-Oh!. 85 tornei con più di 10.000lanti si svolgeranno tra il 17 dicembre 2022 e il 26 febbraio 2023. Ogni torneo sarà ospitato da KONAMI in collaborazione con un content creator europeo di Yu-Gi-Oh!. Più di 15 gli ospiti confermati, tra cui Farfa, Schattenspieler, Lithium2300, Renebrain e SuperZouloux. Se giocate a ...

