Varata nella notte la nuova giunta Solinas | via 3 assessori

(Di martedì 29 novembre 2022) CAGLIARI – Tre giorni e qualche ora di travagliati colloqui e bilancini. Tanto è servito al presidente della Regione Sardegna, Christian(foto), per arrivare al varo della, dopo una verifica annunciata per la prima volta nel marzo scorso. Alla fine delle trattative serrate il nuovo esecutivo regionale è stato annunciato a tarda. Due sono gli assessorati a testa per Lega, Forza Italia e Psd’Az, partito del presidente che però tiene in capo a sé anche duetecnici. Uno ciascuno per Fratelli d’Italia, Udc, Riformatori e Sardegna 20Venti. Fuori treMario Nieddu, Gabriella Murgia e Quirico Sanna. Quest’ultimo resterà però come capo di gabinetto del presidente con delega alle gestioni commissariali. I nomi: alla Lega, che perde un assessorato, i ...