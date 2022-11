Turchia | ' Intervento militare contro i curdi in Siria in qualsiasi momento' - Esteri - quotidiano net

Per approfondire : Video : Alta tensione,ammassa truppe al confine siriano Video :, offensiva contro le milizie curde in Siria e IraqErdogan ha menzionato la possibilità di unin futuro anche con soldati e carri armati La"ha il diritto di difendersi" dagli attacchi terroristici, ma gli Stati Uniti non vogliono ...Lo ha affermato il portavoce del presidente Erdogan. Intanto oggi e domani trilaterale dei ministri degli esteri di Ankara con Svezia e Finlandia per allargare la Nato ...È quanto avrebbe affermato il portavoce del presidente turco Erdogan. Da oltre una settimana Ankara ha lanciato un'operazione militare contro le forze curde, ma per ora sparando dal territorio turco.