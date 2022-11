ilmattino.it

... Federico Di Cicilia (Regista), Angelo Cretella (Regista), Artemide(Regista), Federico ... Rocco Buonvino (Regista),Maria Mauceri (Regista), Alexandros Kostopoulos (Regista), Aki T. ...... presentatisi in via XX settembre senza i pezzi forti della. Ed allora è stato tutto facile ... Poi glidello Junior negli altri tre singolari, vinti da Brkic, Gerini e Casucci, hanno ... Rosa Alfieri, il padre in aula al processo: «La trovai con la testa nel piatto doccia e un fazzoletto in bocca Omicidio Rosa Alfieri, il padre in aula: “Entrai e trovai mia figlia morta”. La testimonianza di Vincenzo Alfieri al processo contro Elpidio D’Ambra “Sono entrato nella casa dell’imputato, ho visto il ...«Quando sono finalmente riuscito ad entrare nella casa dell'imputato, ho notato il cellulare di mia figlia a terra e poi, a meno di mezzo metro nel bagno, Rosa con la testa nel ...