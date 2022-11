Motosprint.it

Non è ancora tempo di vacanze per Lorenzo, che si è dovuto sottoporre a un doppio intervento presso il Policlinico di Modena e ne ha dato notizia sui social. Il collaudatore Aprilia è passato dalla sala operatoria per farsi rimuovere ......storica - corsa innon disputata con il marchio Honda. In quella occasione in tanti ricorderanno il pericoloso incidente avvenuto al secondo giro tra la KTM di Pedrosa e l'Aprilia di, ... MotoGP, Savadori al Policlinico di Modena per un “piccolo tagliando” Il collaudatore di Aprilia è passato al reparto di ortopedia per rimuovere due placche, dopo gli interventi avuti alla clavicola e al malleolo ...MotoGP: Il collaudatore di Aprilia si è affidato alle cure del Policlinico di Modena per togliere due 'ricordi' di vecchi incidenti a malleolo e clavicola: "tornerò presto in pista" ...