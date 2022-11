Mattarella | attenzione a dire Italia maglia nera su evasione

ha esortato alla "cautela" nel definire l'Italia come "maglia nera" sul tema dell'evasione fiscale. Rispondendo alle domande dei giornalisti a Berna dopo il colloquio con il Presidente ...... segno dell'delle istituzioni per gli italiani residenti in Svizzera. Eporta anche la buona notizia dell'ok del Consiglio dei ministri al ddl di ratifica dell'accordo del 2020 ...Il Capo dello Stato ha sottolineato "l'amicizia e la collaborazione" che lega Berna e Roma. Sergio Mattarella arriva a Berna per tre giorni di ...Oggi è la Giornata mondiale contro la violenza sulle donne: solo quest'anno in Italia ne sono state uccise 104. Tante le iniziative in tutto il Paese, dal flash mob di Venezia alla partita di solidari ...