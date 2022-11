Ex Ilva | giudici Taranto | ' gestione fabbrica disastrosa'

"La gestione dello stabilimentodi Taranto da parte degli imputati - aggiunge il collegio di- è stata una gestione disastrosa che ha arrecato un gravissimo pericolo per la incolumità - ...E l'assenza della registrazione di numerosi superamenti dei limiti di legge, sottolinea la Corte, 'non significa chenon inquinasse'. L'interpretazione deiè di segno diametralmente ...Ne scriveremo nel dettaglio quando avremo modo di visionarle tutte attentamente. Al capo B i giudici scrivono: "In corso tra loro, nella gestione dell'ILVA di Taranto operavano e non impedivano con ...In oltre 3.700 pagine la Corte d’Assise di Taranto spiega la sentenza che ha portato alle pene per 26 imputati, tra i quali anche alcuni politici (compreso Nichi Vendola). Per i giudici la famiglia pr ...