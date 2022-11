La prima corteggiatrice di U&D e la proposta ad Amadeus | “voglio fare…”

Leggi su ilovetrading

(Di lunedì 28 novembre 2022) Ladi U&D lancia un appello inaspettato ad. Tanti personaggi di U&D hanno goduto di quel fascino derivante dalla fama ottenuta grazie al dating show. Si citi, ad esempio, Francesco Arca, ex tronista e oggi attore di importanti progetti televisivi accanto a meravigliose colleghe come Vanessa Incontrada in Fosca Innocenti, Luisa Ranieri nella fiction La Vita Promessa oppure Serena Rossi per l’interpretazione del poliziotto Antonio Branca in Ho Sposato uno Sbirro. Uomini e Donne,-Ilovetrading.itPer non parlare di Luca Onestini, un altro protagonista del programma di Maria De Filippi, oggi concorrente del Gf Vip 7, il cui nome è sulla bocca di tutti poiché sta facendo girare la testa alla coinquilina Nikita. La lista sarebbe lunga poiché si ravviserebbero anche altri ex ...