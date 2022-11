Ischia | Bonaccini Pd | ' Basta con i condoni e l' abusivismo | andiamo in direzione opposta'

(Di lunedì 28 novembre 2022), Casamicciola : l'è tra le cause principali della tragedia, se non La Causa. Ne ha parlato il presidente della Regione Emilia Romagna, e candidato alla segreteria del Pd, Stefano ...

, Casamicciola : l'abusivismo è tra le cause principali della tragedia, se non La Causa. Ne ha ... e candidato alla segreteria del Pd, Stefano. "Occorre fare un'operazione di verità: ...Giuseppe Ferrandino, europarlamentare, già sindaco di, ha già tolto il disturbo passando al ... C'è il governatorein pole. Poi c'è Elly Schlein, 27 anni, fresca di nomina a deputata, ...Otto morti e quattro dispersi dopo la frana di sabato. Continuano le ricerche, il Governatore dell'Emilia-Romagna in tv: "Si lotti contro i cambiamenti climatici" ...Ischia, Bonaccini: "Occorre fare un'operazione di verità: basta con i condoni, gli abusivismi. Bisogna andare nella direzione opposta a quella di questi anni".