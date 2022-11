(Di lunedì 28 novembre 2022) Ilè diventato Fifa Ultimate Team “La telecamera ingrandisce lentamente il volto di Lionel Messi. E continua a zoomare. E continua a zoomare. L’obiettivo è fermo, la messa a fuoco profonda e drammatica, sfoca tutto tranne l’unico oggetto della sua attenzione. La fotocamera continua a zoomare. Presto le spalle di Messi non sono più visibili. Poi il suo collo scompare, poi il suo mento. La fotocamera continua a zoomare. Pochi istanti prima di Argentina-Messico e il più grande giocatore del mondo viene sottoposto all’equivalente fotografico di un tampone nasale”. Jonathan Liew racconta sulil primoWeb3, in cui “non c’è più una distinzione netta tra il mondo di chi guarda la partita allo stadio e chi lo guarda da casa”. Una sorta di “metaverso in cui tutto è reale e niente e reale, un mondo inquietante di strati ...

IlNapolista

Lo riporta il. Volkov, in visita a Londra, ha aggiunto che Navalny ha perso l'accesso alla ... Anchepotrebbe essere importante". .... com eracconta The, è una delle migliaia allestite in tutto il Paese questa settimana, ... Seera il grande piano di Putin per schiacciare la volontà del popolo, ha aggiunto, si è ritorto ... Il Guardian: «Questo Mondiale è un esperimento tecnologico: hanno trasformato il calcio in un videogioco» - ilNapolista Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina Russia, news. Kiev: russi pronti a lasciare Zaporizhzhia. Mosca: falso LIVE ...La scrittrice intervistata per Guardian e Robinson dall'iraniana Shiva Rad. "Sono con voi, dalla parte delle donne" (ANSA) ...