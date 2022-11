Beautiful | il devastante dramma confessato dal protagonista | lacrime a non finire

Leggi su ildemocratico

(Di lunedì 28 novembre 2022) Tante sono state leche i fan dihanno versato nel momento in cui sono venuti a conoscenza di unche vede comeproprio un volto noto della fiction. Ma che cosa è successo? Anche chi non seguesa che questa è una sitcom piena di colpi di scena. Da 36 anni ormai sceneggiatori ne inventano di cotte e di crude per fare in modo che il programma non perda interesse e che quindi i telespettatori continuino a seguire sicuramente ogni puntata. Logofoto rete ildemocratico.comDurante le ultime puntate, a sconvolgere l’intero equilibrio della famigliadella sitcom è stato il ritorno di Sheila. Adesso però sembra che sia il turno di Deacon Sharpe l’ex fiamma di Brooke e il padre biologico di Hope. Sarà proprio ...