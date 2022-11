Uomini e Donne | Alessandro Vicinanza e Ida Platano presto genitori?

(Di domenica 27 novembre 2022) Ormaie Idasono una coppia a tutti gli effetti e pensano già in grande. L’ex cavaliere e l’ex dama del trono over disono più che mai decisi a fare sul serio: già all’inizio, quando avevano cominciato a frequentarsi, c’erano progetti di convivenza a Brescia, città dove Ida vive e lavora, ma soprattutto entrambi desiderano un figlio. Per Ida sarebbe il secondo dopo il primogenito Samuele, mentre persarebbe il primo.e Idafanno sul serio: l’ipotesi gravidanza Entrambi quarantenni,e Idahanno sempre dichiarato di voler una ...

Continuano a diminuire in Emilia - Romagna le persone che contraggono l 'infezione da Hiv : negli ultimi 16 anni il trend è costantemente in calo sia per gliche per le. Le nuove diagnosi sono passate dalle 368 del 2006 alle 175 del 2021 (anno in cui si è registrata però una lieve inversione di tendenza, +30). Resta alta, invece, la ...... siamo preoccupati delle influenze che eventuali dinamiche comportamentali di chi ha la responsabilt' dellee deglidell'Arma possono avere sulla serenità di chi si occupa ...Dal 1905 la casa, al 46 di Gordon Square, divenne il punto di riferimento di una serie di donne e uomini per inventare una vita nuova e libera. Fu una fucina di libertà. Con tutte le contraddizioni ...Sarebbero gli autori di un ricco furto avvenuto a Torre del Greco e che aveva fruttato un bottino vicino al 110.000 euro. Ma per le forze dell'ordine avrebbero preso parte ad altri raid.