Totti e Noemi Bocchi insieme a Trigoria | sono andati a vedere Cristian

(Di domenica 27 novembre 2022) Ormai non si nascondono più. Anzi, ogni situazione sembra essere quella giusta per farsi. Che sia sul red carpet di Dubai o sugli spalti di un campo di calcio, Francesco...

... tra il divorzio dei genitori Francescoe Ilary Blasi , la presenza della nuova compagna del padreBocchi e le normali difficoltà di un'adolescente, Chanelsi ritrova anche a dover ...Ormai non si nascondono più. Anzi, ogni situazione sembra essere quella giusta per farsi vedere insieme. Che sia sul red carpet di Dubai o sugli spalti di un campo di calcio, FrancescoBocchi non perdono occasione per farsi vedere insieme. Dopo il primo viaggio ufficiale e la passerella durante il Globe Soccer Award, oggi lo storico numero 10 della Roma e la sua nuova ...tra il divorzio dei genitori Francesco Totti e Ilary Blasi, la presenza della nuova compagna del padre Noemi Bocchie le normali difficoltà di un'adolescente, Chanel Tottisi ritrova anche a dover dar ...I due tornano a farsi vedere in pubblico dopo la passerella di Dubai. Ma la visita al centro di allenamento non anticipa nessun ritorno di fiamma fra l'ex capitano e la Roma ...