Ischia | i soccorritori salvano una famiglia tra fango e detriti Quattro le vittime accertate

(Di domenica 27 novembre 2022) Sale ail numero delledell’alluvione di ieri a Casamicciola. Ihanno individuato in mezzo al, e quindi estratto, una quarta vittima, al momento non identificata. La prima vittima ritrovata era stata ieri la 31enne Eleonora Sirabella. Quindi, nella giornata di oggi, il ritrovamento di una seconda, una bambina di circa 5-6 anni, e poi di una terza: una donna anziana di cui non è stata resa nota l’identità. Il corpo della seconda vittima era stato trovato in una camera da letto, sotto un materasso, in una delle abitazioni travolta dalla frana. Ci sarebbero tuttavia ancora due famiglie ebambini tra i dispersi per la frana che sabato mattina presto ha travolto Casamicciola Terme, sull’isola di. Il ministro ...

AGI - Il lavoro incessante deiha portato a trovare il corpo della quarta vittima della frana a Casamicciola Terme, sull'isola di. Non si conoscono dettagli del ritrovamento. Protezione civile, vigili del fuoco, ...Al momento inon divulgano i nomi delle vittime anche perchè per alcune di loro l'identità non è stata ancora annunciata. In precedenza era stato identificato il corpo della donna morta .Altri quattro corpi sono stati recuperati nel pomeriggio di domenica a Casamicciola Terme, sull'isola di Ischia, dove una frana sabato aveva ... di cui adesso i soccorritori conoscono la posizione. A ...Dichiarato stato di emergenza per Ischia dopo frana di Casamicciola. Stanziati 2 milioni di euro per le prime operazioni di soccorso. Ulteriori in arrivo.