Dal trionfo in Coppa Davis… al gol di Alphonso Davies | 10 minuti storici per il Canada

(Di domenica 27 novembre 2022) Quella del 27 novembre 2022 sarà una domenica che i tanti appassionati sportivi canadesi non dimenticheranno facilmente. Tutto in 10. A Malaga, dove era in scena laDavis, la formazione guidata da Felix Auger-Aliassime e Denis Shapovalov vince per la prima volta in 109 la manifestazione tennistica, superando in finale l’Australia. Neanche il tempo di festeggiare il successo, che a Dohafirma un altro pezzettino di storia sportiva del Paese. Con un colpo di testa regala il vantaggio sulla sua nazionale di calcio contro la Croazia, ma soprattutto segna il primo gol della storia delai Mondiali di calcio. SportFace.