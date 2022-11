BALLANDO | MARIOTTO ESPLODE CONTRO LA LUCARELLI TUTTO IL PUBBLICO IN PIEDI VIDEO

Leggi su bubinoblog

(Di domenica 27 novembre 2022) Giulia Turco per FanPage – Acon le stelle le liti vanno avanti fino alle ultime puntate. Ultimamente l’umore tra i giurati non è dei migliori. A distanza, Selvaggiae Carolyn Smith non se le sono mandate a dire tramite interviste, mentre in studio è Guillermoche prende di mira Selvaggia. Al centro, c’è un giudizio fin troppo severo su Iva Zanicchi, considerata dai più la vera stella di questa edizione. Il giudizio di Selvaggiasu Iva Zanicchi Secondo la giudice, Iva Zanicchi avrebbe dovuto osare un po’ meno con l’ironia e mostrare altri aspetti della sua persona, più profondi e talvolta più spontanei. “Il rischio è che diventi squallida”, spiega con riferimento alle amate barzellette sconce di Iva Zanicchi che ilormai ha preso come appuntamento fisso. ...