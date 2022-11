Calciomercato.com

AR-RAYYAN (QATAR) – Una cinica Polonia soffre per larghi tratti ma fa sua la sfida contro l'Arabia Saudita per 2-0. I ragazzi di Michniewicz soffrono ma trovano il vantaggio al 39'. Polonia, Michniewicz: 'Contento ma quattro punti non decidono nulla, la parata di Szczesny...' POLONIA (4-4-2): Szczesny 8 ... Szymanski, Zalewski, Gumny, Skoras. Allenatore: Michniewicz 6.5. ARABIA SAUDITA (4-3-3): Alowais 6; Alamri 5.5, Albulayhi 6, Alburayk 5.5 (20' st Alghannam 6)