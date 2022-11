Lancia - 50 anni fa | la Beta e il rilancio del marchio

Leggi su quattroruote

(Di sabato 26 novembre 2022) Annata ricca di novità per i marchi italiani, quella del 1972. Sono tanti, infatti, i vernissage di modelli importanti, in particolare nella fascia delle berline medie. L'Alfa Romeo fa esordire l'Alfetta, la Fiat risponde con la 132, lacon la. Tanta roba, per una porzione di mercato che, in Italia, cambia volto. Già, la: nel 1972 sono treche è entrata nell'orbita del Gruppo Fiat, ma, nel frattempo, le uniche novità della Casa torinese hanno riguardato più che altro ritocchi a modelli preesistenti. Cià non vuol dire che nel nuovo ufficio tecnico non si stia lavorando a qualcosa di inedito. E questo qualcosa prende le forme, giusto 50fa, al Salone di Torino, dellaberlina. La primaprogettata sotto la gestione Fiat, e la prima ...