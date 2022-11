Il parroco di Casamicciola | “Io in cerca dei dispersi | la gente è scoraggiata”

Leggi su anteprima24

(Di sabato 26 novembre 2022) Tempo di lettura: 3 minuti“Sono qui nella zona dei soccorsi a, hoto ie ho visto una vittima, era una donna”. Lo racconta all’ANSA don Gino Ballirano,della chiesa di Santa Maria Maddalena, nel Comune ischitano, che da stamattina è nelle strade della zona distrutta dalla frana per confortare le persone ere le famiglie con cui non è riuscito a mettersi in contatto. “Il telefono non funziona bene – spiega il sacerdote – le linee sono state danneggiate, ma molte persone chevo le ho incontrate in strada. Stiamo vivendo momenti molto difficili, di ansia enorme per una zona che è già stata colpita da calamità negli anni scorsi. E ora c’è anche una vittima certa, una donna che ho visto in volto mentre la trasportavano, ma non l’ho riconosciuta, ...