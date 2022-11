I programmi in tv oggi | 26 novembre 2022 | film e intrattenimento

Leggi su lopinionista

(Di sabato 26 novembre 2022) Su Canale 5 “Come un gatto in tangenziale”, su Sky Cinema “We were soldiers”. Guida aiTv della serata del 26Cosa ci propone la programmazione televisiva di sabato 26? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere iin sezioni tematiche e di mettere per ogni/telela relativa trama e per ogni rubrica di attualità il contenuto della puntata. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.Su Rai 4 dalle 21.21 All That Divides Us – Amore criminale. Louise e la sua figlia disabile Julia vivono isolate in una cittadina della costa, tra Sete e Perpignan. Julia è dipendente dalle droghe che le vengono ...