Frana Ischia | un morto accertato e una decina di dispersi

... mentre tra le misure a favore dei territori colpiti dai terremoti degli ultimi anni compare anche la proroga delle agevolazioni previste per, proprio oggi martoriata dalladi ...La giornata infinita dei soccorsi dopo ladicontinua anche al buio. Solo i fari di ruspe e mezzi d'emergenza restano a illuminare la zona disastrata, in uno scenario spettrale. Gli aggiornamenti in direttaI sismografi non registrano soltanto i terremoti. La tragica frana che ha interessato il comune di Casamicciola ha lasciato traccia nel sismogramma della stazione di rilevamento ...Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha chiamato il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, per sincerarsi della situazione a Casamicciola, il comune di Ischia colpito questa mattina da una ...