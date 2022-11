Coppa Davis 2022 | Italia-Canada 1-2 | doppio fatale per Berrettini e Fognini

(Di sabato 26 novembre 2022) Sfuma la finale dellaper l’guidata da Filippo Volandri. Gli azzurri, infatti, si sono arresi con il punteggio di 2-1 contro il, che in rimonta è andato ad imporsi neldecisivo. Felix Auger-Aliassime e Vasek Pospisil non hanno lasciato scampo a Fabioe Matteo, subentrato all’ultimo al posto dell’infortunato Simone Bolelli. Il duo nordamericano si è imposto con lo score di 7-6(2) 7-5 dopo poco più di due ore di gioco regalando al capitano Frank Dancevic ed ai propri compagni l’ultimo atto contro l’Australia. Rammarico per l’andamento di entrambi i set, con glini che sono andati avanti di un break salvo poi subire l’inesorabile rientro della coppia avversaria. Di seguito il ...

Nel primo singolare Sonego piega Shapovalov al terzo set (7 - 6, 6 - 7, 6 - 4). Male Musetti nel secondo match: sconfitta in due set (3 - 6, 4 - 6) contro Auger - ...Il Canada vola in finale di: Italia battuta in rimonta 2 - 1. Decisivo il ko del doppio con Fognini e Berrettini che hanno perso contro Auger Aliassime/Pospisil. In precedenza Musetti aveva ceduto ad Auger Aliassime, ...L'Italia si ferma ad un passo dalla finale e non riesce ad interrompere un digiuno di 24 anni dall'ultima volta in cui giocò l'ultimo atto della Coppa Davis. A decidere la sfida con il Canada, sul ...Saranno Canada e Australia a giocare la finale di Coppa Davis 2022, sul veloce indoor del Palacio de Deportes Martin Carpena di Malaga, in Spagna. Nella seconda semifinale il Canada ha battuto per 2-1 ...