Berrettini | niente Coppa Davis | Non potrei essere utile

(Di sabato 26 novembre 2022) Matteonon riesce a recuperare in tempo per giocare la semifinale didell'Italia contro il Canada. A dirlo è lo stesso tennista romano alla Gazzetta dello Sport: "Il piede sta migliorando molto velocemente, sono contento e mi sto allenando molto bene ma non giocherò. Anche se il recupero procede per il meglio, la squadra ha dimostrato di ...

Matteonon riesce a recuperare in tempo per giocare la semifinale di Coppa Davis dell'Italia contro il Canada. A dirlo è lo stesso tennista romano alla Gazzetta dello Sport: "Il piede sta ...Lo ha detto Matteoin un'intervista durante le Finals di Coppa Davis a Malaga, che per ... Purtroppo il recupero andava a rilento e quando ho capito che non c'erada fare ho sentito il ...Matteo Berrettini non riesce a recuperare in tempo per giocare la semifinale di Coppa Davis dell’Italia contro il Canada. A dirlo è lo stesso tennista romano alla Gazzetta dello Sport: “Il piede sta ...Sconfitto dal Senegal, peggiore prestazione di un Paese ospitante, i tifosi lasciano lo stadio sotto di un gol. «Sei mesi di ritiro per uscire subito» si chiede un cittadino qatarino. Ma le ambizioni ...