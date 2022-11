Sanremo | trattative in corso I Amadeus ha una richiesta particolare

Leggi su leggilo

(Di venerdì 25 novembre 2022) Sono indelleimportanti per il Festival dista facendo di tutto per averli. Tra qualche mese tornerà il Festival die alla conduzione ci sarà ancorache ha già fatto molte mosse e inin questo momento è in trattativa per unache ha fatto. L'articolo proviene da Leggilo.org.