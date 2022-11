Ronaldo in Arabia | parla un principe saudita | 'Tutto è possibile'

(Di venerdì 25 novembre 2022) Si continua ad accostare la figura di Cristianoall'. Il giocatore è in cerca di un nuovo club e non è...

... che invece deve riscattare la sconfitta con l'Saudita. Il calciatore che emerge dalla prima ... Altro record per Cristiano, in gol negli ultimi cinque Mondiali. Il campione portoghese ...Commenta per primo Gentile Procuratore, tutti fanno i conti in tasca a Cristianoche starà ricevendo offerte da capogiro, ma il potente Jorge Mendes a quanto potrà vendere ...un club dell'...Cristiano Ronaldo gioisce con la Nazionale, ma la carriera coi club vive un momento difficile. E adesso arriva anche un'inattesa bocciatura.La scelta verrà comunicata solo più avanti. Presumibilmente, al termine del Mondiale. Cristiano Ronaldo ha deciso di prendersi del tempo e di aspettare novità dal suo agente Jorge Mendes, prima di dar ...