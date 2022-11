Calciomercato.com

Le probabili formazioni di- USA(4 - 2 - 3 - 1): Pickford; Trippier, Stones,, Shaw; Rice, Bellingham; Saka, Mount, Sterling; Kane. Allenatore: Southgate. USA (4 - 3 - ...PROBABILI FORMAZIONI(4 - 2 - 3 - 1): Pickford; Trippier, Stones,, Shaw; Bellingham, Rice; Saka, Mount, Sterling; Kane. CT: Southgate. STATI UNITI (4 - 3 - 3): Turner; Dest, ... Inghilterra, Maguire: 'Se Cristiano Ronaldo viene criticato, figuratevi io... È normale' Stasera ci sarà la partita Inghilterra-Stati Uniti. Ecco dove vederla in chiaro in tv. Scopriamo i moduli e le probabili formazioni delle due squadre.Kane e compagni, dopo il 6-2 all'Iran, affrontano la nazionale americana di Berhalter nella gara valevole per il secondo turno della fase a gironi del Gruppo B del Mondiale in Qatar ...