Dargen D’Amico e la battuta infelice a X Factor

(Di venerdì 25 novembre 2022) Durante l'ultima puntata in diretta di XD'Amico ha fatto unaL'articolo proviene da Novella 2000.

sanguinoso della puntata: il vampirismo clinico di(voto 2). *** Avete già capito di cosa si tratta perché i siti ne sono pieni: "Mi piace il sangue solo quando esce da un determinato ...come giudice di X - Factor si è fatto conoscere, senza dubbi per la sua schiettezza e per le sue battute, ma nel corso dell'ultima serata dello show forse ha un po' esagerato. La ...