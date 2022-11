Coppa Davis 2022 | Thompson Purcell rimontano Mektic Pavic | l’Australia vola in finale

Jannik Sinner L'Italia all'appuntamento con la storia. Sono passati otto anni dall'ultima volta in cui la formazione azzurra riuscì a ottenere il pass per le semifinali della, la manifestazione a squadre che mette a confronto ogni anno le nazioni più rappresentante in ambito tennistico e forti al mondo. Il team capitanato da Filippo Volandri è riuscito a Malaga ...Lapidario il commento di Paolo Bertolucci sul possibile schieramento di Matteo Berrettini nella semifinale dia Malaga: "Non so chi abbia fatto circolare questa voce, a ma pare fantascienza. Come fa un giocatore fermo da un mese a giocare una semifinale diIl Canada sarà un avversario ...Sonego supera Tiafoe 6-3 7-6 e porta avanti l' Italia nei quarti di finale di Coppa Davis. equilibrio iniziale. Nel sesto game, però, l'azzurro è praticamente perfetto: lascia a 0… Leggi ...Un deluso Kokkinakis e un Coric in fiducia commentano la loro sfida vinta in due set da Borna, che pensava di affrontare Thompson. “Ho sempre giocato quando ero in condizioni di farlo” spiega Thanasi ...