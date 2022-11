' Call My Agent - Italia' | pioggia di star per la serie di Sky - Magazine - quotidiano net

Nel teaser trailer compaiono Matilda De Angelis, Stefano Accorsi, Paola Cortellesi, Pierfrancesco Favino, Corrado Guzzanti, Paolo Sorrentino e Anna ...Si mostra oggi nelle immagini del teaser ufficialemy- Italia , l'attesissima serie tv remake del cult francese Dix pour cent in arrivo da gennaio 2023 in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW . Una serie Sky Original in sei episodi ...Nel teaser trailer compaiono Matilda De Angelis, Stefano Accorsi, Paola Cortellesi, Pierfrancesco Favino, Corrado Guzzanti, Paolo Sorrentino e Anna Ferzetti ...Ecco il primo teaser trailer di Call My Agent - Ital, la serie Sky Original, remake del cult francese Dix pour cent, prodotta da Sky Studios e Palomar.