Calcio | Mondiali 2022 | Qatar e Senegal a caccia del riscatto | i padroni di casa vogliono cambiare passo

Leggi su oasport

(Di venerdì 25 novembre 2022) Si apre la seconda giornata per la fase a gironi deidi. All’Al Thumama Stadium di Doha torna in campo la compagine padrona di, il, attesissimo alla vigilia e deludente all’esordio. Alle 14.00 italiane i beniamini del pubblico sfidano ilin un match già decisivo. Entrambe le compagini infatti sono state sconfitte all’esordio e, per provare a sperare in un possibile passaggio del turno, devono per forza vincere oggi: un punto non serve a nessuno, vorrebbe quasi dire eliminazione. Per la banda di Félix Sánchez Bas c’è da riscattare la sconfitta iniziale con l’Ecuador, nella quale sono mancate grinta e soprattutto gioco: forse la tensione ha giocato un brutto scherzo, ma adesso non si può più attendere. Ci si affida al talento dell’attaccante Akram ...