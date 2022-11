Ultime Notizie Roma del 24-11-2022 ore 12 | 10

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 24 novembre 2022)dailynews radiogiornale dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio Abbiamo terminato una riunione tre pesi critici sulla proposta del CUP c’è la condivisione di non aderire il piano presentato dalla Commissione Europea lo Annuncia il ministro dell’ambiente della sicurezza energetica Gilberto Pichetto fratin prima del consiglio e dopo una riunione tra i 15 paesi che avevano chiesto mesi fa il fresca pargas Intanto il rally dei futures sul gas non si ferma per Berlino il frescato europeo è a compromessi annuncia pronti a trattare Ursula von der leyen presidente della commissione europea Ha ribadito stiamo lavorando a tutta velocità al nonno pacchetto di sanzioni e Proveremo molto presto Un Price CAP sul petrolio russo con il G7 gli altri principali alleati non ci fermeremo finché l’Ucraina non avrà prevalso sul illegale Barbara guerra di Putin incontrare ...