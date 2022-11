Traffico Roma del 24-11-2022 ore 18 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 24 novembre 2022) LuceverdeBuonasera e ben trovati dalla redazione sulla Grande Raccordo Anulare continuano gli spostamenti quelli dell’orario di punta sulla carreggiata esterna tra l’autostrada-fiumicino e la Tuscolana mentre in interna maggiori rallentamenti tra Cassia e Prenestinaintenso ma senza altri problemi sulla tratto Urbano della A24 tra Viale Palmiro Togliatti l per chi arriva dalla centro città nessuna cambiamento di rilievo su via della Foro Italico dove gli spostamenti maggiori sono tra la galleria Giovanni XXIII e via Salaria verso San Giovanni ancora Le possibili sulla tangenziale est tra il bivio della A24 e viale Castrense su tutti e due i sensi di marcia sempre attenzione sulla Cassia bis in uscita dadove per lavori non si esclude sono ulteriori difficoltà per chi viaggia tra via di ...