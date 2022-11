Pensioni basse aumentate del 120%! Aumento altissimo contro inflazione

Leggi su ilovetrading

(Di giovedì 24 novembre 2022) Undelledi addirittura il 120% è sicuramente un aiuto da non sottovalutare, ma come sappiamo i pensionati sono fortemente in difficoltà e quindi il governo meloni ha avuto la necessità di mettere in campo assolutamente aiuti senza precedenti. La manovra di bilancio ormai è chiara e vale 35 miliardi. La premier Giorgia Meloni ha detto che hanno concentrato le risorse dove più servivano e che si tratta di una manovra coraggiosa ma anche coerente con gli impegni e che scommette per il futuro. La premier ha detto che le due grandi priorità della manovra sono la crescita e la giustizia sociale.minime (Fonte: ilovetrading.it)Tuttavia sul fronte della giustizia sociale secondo molti polemici, con la manovra ben poco si è fatto e in realtà questa manovra garantisce che ...