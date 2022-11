Calciomercato.com

Il centravanti ha saltato gran parte dell'inizio della stagione con la maglia dell'a causa deiinfortuni, al punto che nelle ultime settimane si è anche parlato della possibile mancata ...Pasquale, perché prima di lui faceva il portiere del condominio un altro Pasquale, e David ...da ragazzino abitava a Benevento ed era diventato tifoso (come moltissimi italiani) della grande. ... Inter, due derby in venti giorni: nerazzurri sorpassati dal Milan anche sul mercato Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...Icardi è l’alternativa a Lukaku: nuove indiscrezioni sul futuro dei due bomber. Tutti i dettagli Debutto Mondiale anche per il Belgio di Kevin De Bruyne e del grande assente Romelu Lukaku. Il bomber d ...