Coppa Davis 2022 | Canada-Germania 0-1 | Jan-Lennard Struff sorprende Denis Shapovalov a Malaga

(Di giovedì 24 novembre 2022) Il format sarà anche cambiato, ma laè sempre una competizione dove le sorprese sono dietro l’angolo. Nel primo singolare della sfida tra, valida per le Finali della rassegna per nazioni di tennis, Jan-(n.152 del ranking) ha sconfitto(n.18 del mondo). Una partita altamente emozionante, vinta dal teutonico con il punteggio di 6-3 4-6 7-6 (2). Un risultato che mette nei guai la selezione canadese, costretta a inseguire e con un doppio, sulla carta, meno quotato rispetto a quello teutonico nel caso in cui Felix Auger-Aliassime riuscisse a battere Oscar Otte nell’altro singolare. L’Italia osserverà con una certa attenzione dal momento che la prossima compagine rivale in semifinale (26 novembre) ...

