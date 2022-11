Baggio sicuro | «Meritavo di andare al Mondiale in Corea»

(Di giovedì 24 novembre 2022) Robertotorna a parlare della mancata convocazione aldel 2002: le sue dichiarazioni Robertoè tornato a parlare della mancata qualificazione aldel 2002. Le parole a Sky Tg 24.2002 – «Una ferita e come tutte magari non si cicatrizza. Quelera magari un atto per quello che avevo dato alla maglia azzurra. Aver fatto parte di quella Nazionale sarebbe stato qualcosa, se giocavo o non giocavo era un’altra storia. Maquelednella terra del mio maestro, la cosa a cui tenevo di più». CLICCA QUI PER L’INTERVISTA COMPLETA DI ROBERTOL'articolo proviene da Calcio News 24.

