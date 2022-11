Xiaomi 12T Pro Daniel Arsham Edition | uno smartphone da collezione

(Di mercoledì 23 novembre 2022)annuncia la collaborazione con l’artista newyorkeseper realizzare un’edizione limitata dell’ultimo12T Pro, un prodotto iconico che coniuga passato, presente e futuro in un design contemporaneo Unendo il mondo della scultura con il bene di consumo più importante del momento, locollabora conper trasformare il suo ultimo modello12T Pro, in un prodotto iconico che coniuga passato, presente e futuro in un design contemporaneo:12T Pro. Nato dall’estetica “Future Archeological” di, per la prima ...

LoPro sta per arrivare con un'edizione limitatissima. Il progetto è in collaborazione con l'artista newyorkese Daniel Arsham, che ha immaginato un nuovo look per lo smartphone. L'obiettivo è ...Pro ( qui trovate la nostra recensione ) è uno smartphone concreto, grazie a una buona fotocamera principale, a un bel display, a buona autonomia e in generale a un ottimo hardware . Forse ...Una Limited Edition di Xiaomi 12T Pro, o meglio la Daniel Arsham Edition, arriverà anche in Italia. Ecco come si presenta: davvero bella!Xiaomi annuncia la collaborazione con l'artista newyorkese Daniel Arsham per realizzare un'edizione limitata dell'ultimo smartphone Xiaomi 12T Pro.