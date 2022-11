Qatar2022 | termina il 1° turno | gli orari delle partite del 24 novembre

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Ai Mondiali del Qatar 2022 non manca lo spettacolo. Dopo la clamorosa sconfitta dell’Argentina contro l’Arabia Saudita, oggi si è registrata un’altra pazzesca impresa: il Giappone ha battuto la Germania, lasciando tutti senza parole. Domanila prima giornata della fase a gironi della rassegna iridata: sarà ildi Portogallo e Brasile. Glidel 2411.00 Svizzera-Camerun (Rai 2, Rai Play) 14.00 Uruguay-Corea del Sud (Rai 2, Rai Play) 17.00 Portogallo-Ghana (Rai 2, Rai Play) 20.00 Brasile-Serbia (Rai 1, Rai Play) L'articolo CalcioWeb.

... che potrebbe ridisegnare le gerarchie del girone C dei Mondiali di, la Polonia di ... ma la mossa del ct non produce gli effetti sperati: allo Stadium 974 di Doha0 - 0. L'Arabia ...Qualcuno ha dato anche la colpa a lui (della mancata qualificazione a, ndr), ma la colpa ... Ora inizia un nuovo percorso -Mancini - Non abbiamo tanto materiale, ma lavoreremo con ...Domani il debutto di Portogallo e Brasile ai Mondiali del Qatar 2022: il programma e gli orari delle partit del 24 novembre ...Domani termina la prima giornata della fase a gironi ai Mondiali del Qatar 2022: il programma e gli orari delle partite del 24 novembre ...