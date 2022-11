Napoli | rinnovo possibile in Turchia | la mossa di De Laurentiis

Leggi su spazionapoli

(Di mercoledì 23 novembre 2022) La sosta alla Serie A in casapotrebbe essere il momento giusto per completare alcune situazioni ancora in ballo. I rinnovi in casa azzurra stanno diventando le priorità per la società che non vuole più ripetere quanto accaduto la scorsa estate con diverse partenze a parametro zero o a “basso costo” a causa delle scadenze contrattuali a breve termine.Rrahmani (Getty Images)CalciomercatoRrahmani: le ultime Il futuro di Amir Rrahmani alsi scrive nei prossimi giorni: va verso il. Il difensore centrale kosovaro è diventato sempre più importante per Luciano Spalletti che nell’ultimo mese di Serie A ne ha dovuto fare a meno a causa di un infortunio muscolare abbastanza importante. Secondo quanto riferisce Il ...