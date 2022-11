Mondiali | il Belgio parte con una vittoria Piegato un coriaceo Canada

Un gol di Batshuayi e un rigore parato da Courtois regalano alun successo d'oro contro un buonissimo Canada. 1 - 0 il risultato finale della sfida andata in scena all'Ahmad bin Ali Stadium di ...Ha scatenato un'accesa polemica una frase infelice pronunciata dal telecronista della Rai Alberto Rimedio durante la partita deidi calcio trae Canada: riferendosi al direttore di gara e ai componenti del VAR ha detto: "L'arbitro è dello Zambia, ci sono tante razze ". Il telecronista, si è poi scusato nel corso ...È da poco terminato il match tra Belgio e Canada, valido per la prima giornata del girone “F” dei Mondiali in Qatar. La sfida è stata vinta dai Diavoli Rossi con il punteggio di 1-0 grazie alla rete ...Il Belgio è partito col piede giusto nel Gruppo F dei Mondiali. La squadra di Martinez ha battuto 1-0 il Canada all'Ahmad bin Ali Stadium, nonostante l'assenza di Romelu Lukaku, ancora non disponibile ...