(Di mercoledì 23 novembre 2022) STRASBURGO - Il Parlamento europeo lancia "di speranza", una campagna per l'acquisto didi energia elettrica da mandare in Ucraina per affrontare la crisi energetica dovuta agli ...

Agenzia ANSA

"Dieci milioni di ucraini sono oggi senza elettricità è ora di attivarsi per aiutarli", ha spiegatoalla conferenza a cui hanno partecipato anche Dario, sindaco di Firenze, e da ......Roberta, durante la conferenza stampa tenuta a Strasburgo per la presentazione del progetto "Generatori di speranza". All'incontro con la stampa hanno partecipato on line Dario, ... Metsola e Nardella propongono invio generatori corrente a Kiev - Notizie STRASBURGO - Il Parlamento europeo lancia "Generatori di speranza", una campagna per l'acquisto di generatori di energia elettrica da mandare in Ucraina per affrontare la crisi energetica dovuta agli.(Strasburgo) "Dieci milioni di ucraini sono al buio a causa dei raid russi sulle infrastrutture. L'Europarlamento e l'Ue hanno mostrato grande solidarietà verso l'Ucraina. Ora dobbiamo assicurare che ...