Giulia Salemi | il suo discorso a Montecitorio | ' La violenza sulle donne va combattuta tutti i giorni'

Dallo studio del Grande Fratello Vip alla Camera dei Deputati ., una delle protagoniste indiscusse della settima edizione del relity show più amato dagli italiani, è intervenuta a Montecitorio per parlare di violenza sulle donne . L'influencer ha ...L'influencer invita a tenere alta l'attenzione sulla violazione dei diritti della popolazione femminile, con particolare riferimento a quanto sta succedendo in Irana Montecitorio per parlare di un tema che le sta a cuore, quello della violenza contro le donne. L'influencer ha condiviso su Instagram il video del suo intervento, in cui invita la ...La violenza sulle donne è una battaglia che non può e non deve fermarsi: proprio su questo argomento è intervenuta Giulia Salemi con un discorso alla Camera che si è tenuto il 22 ...Giulia Salemi si è spesso esposta per esprimere il suo pensiero con coraggio e forza. Così ha fatto anche l’altro giorno, quando è stata invitata alla Camera dei Deputati a parlare in occasione della ...