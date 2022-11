Flat tax estesa fino a 85mila euro per le partite Iva Un dipendente pagherà fino a 10mila euro di tasse in più rispetto ad un autonomo

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Nel testo della legge di Bilancio licenziata dal Consiglio dei ministri trova posta anche l’annunciato, piccolo, ampliamento dellatax. Ossia la tassa piatta con un’aliquota unica, in questo caso del 15%, che si applica inmente dal reddito del contribuente azzerando la progressività del prelievo. In particolare sale da 65mila ala soglia dei ricavi o dei compensi entro cui leIva possono ricorrere a questo regime. In termini di platea non cambia molto, agli attuali 2,1 milioni titolari diIva beneficiari della tassa piatta se ne aggiungono 100mila ma il costo della misura è di 600 milioni di. La riforma introduce trattamenti fiscali fortemente differenziati tra lavoratori dipendenti e ...

Flat tax incrementale al 15% per le partite Iva con redditi fino a 40mila euro. L'incremento reddituale sul quale si applicherà l'aliquota del 15% ...