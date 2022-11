(Di mercoledì 23 novembre 2022)– “In occasioneinternazionale perle, che ricorre il 25 novembre, l’Amministrazione comunale con l’Assessorato alle Pari Opportunità e le associazioni del territorio organizza un calendario di iniziative volte a sensibilizzare sul tema. Quest’anno glisi svolgeranno in due giorni a partire dal 25 novembre, appunto”. Ad annunciarlo è l’assessora alle Pari Opportunità, Anna Maria Anselmi. “Oltre alle vere e proprie impronte che lasceremo sul territorio, come la panchina, in collaborazione con le associazioni – spiega Anselmi -, abbiamo scelto di trattare il temadi genere anche attraverso la musica e l’arte ...

Il Faro online

difficile anche a Venezia e dintorni, con oltre 100 tra interventi e richieste dovute da ... Ma è andata peggio a, sul litorale laziale, dove è stato dichiarato lo stato di emergenza ...Allagamenti nella zona del Passo della Sentinella e del vecchio faro a, 22 novembre 2022 (...alberi e stop navi L'allerta meteo arancione in vigore su tutta la Campania per l'intera... Fiumicino, Giornata per l'eliminazione della violenza contro le donne: tutti gli eventi in programma Meteo per Mercoledì 23 Novembre 2022, Fiumicino. Giornata caratterizzata da generali condizioni di cielo parzialmente nuvoloso, temperature comprese tra 10 e 15°C ...Al Museo della scienza e tecnologia e in streaming su Corriere.it l'evento di LOGIN: appuntamento il 24 e il 25 novembre ...