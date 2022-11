Farmacia Salvo D’Acquisto | niente fila per invalidi e donne in stato interessante | nasce il Farmadrive

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Fiumicino – Un’iniziativa senza precedenti, per soddisfare le esigenze dei cittadini: alladi Palidoro, la primasociale d’Italia, è attivo il. Un modo veloce ed efficace per servire la clientela, senza farla scendere dalla propria auto. “Questo nuovo servizio – spiega il dott. Marco Tortorici, farmacista ed esperto in omeopatia, già direttore dellacomunale di Isola Sacra per 20 anni – è rivolto agli100%, alle gestanti, alle mamme sole con neonati a bordo, per permettere di acquistare farmaci e prodotti presso la nostra, rimanendo comodamente seduti in macchina. Con il, infatti, i nostri farmacisti raggiungeranno prontamente i clienti, permettendogli ...

Il Faro online

